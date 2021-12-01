Kastamonu'daki Yeşilyuva Tabiat Parkı fırtınadan zarar gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'daki Yeşilyuva Tabiat Parkı fırtınadan zarar gördü

AA / Semih Yüksel - Haberler | Güncel
Kastamonu'daki Yeşilyuva Tabiat Parkı fırtınadan zarar gördü

Kastamonu merkez ve Abana ilçesinde fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu merkez ve Abana ilçesinde fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce uyarısı yapılan fırtına nedeniyle rüzgarın saatteki hızı yer yer 110 kilometreye ulaştı. Abana ilçesinde balıkçı barınağının içerisinde yer alan bir restoranın bahçesindeki söğüt ağacı ile işletmenin tabelası devrildi, çatısında hasar oluştu.

Fırtına, Hacıveli mevkisindeki Yeşilyuva Tabiat Parkı'na da zarar verdi. Mesire alanında rüzgarın etkisine dayanamayan bazı ağaçlar yola devrildi, hasar oluştu. İşletmesi zarar gören esnaftan Cemal Güneysu, AA muhabirine, iki gün boyunca etkili olan fırtınanın hasar oluşturduğunu söyledi.

Fırtınanın çevrelerinde de hasara yol açtığını anlatan Güneysu, "Dün başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar etkili olan fırtına işletmemize ve çevremize zarar verdi. Tabelamız uçtu, çatımız açıldı. Fırtınadan zarar gören herkese geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kastamonu merkeze bağlı Akdoğan köyünde de 2 katlı bir evin çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmadı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek! Meteoroloji'den 2 bölge için kar yağışı uyarısı

Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek! Meteoroloji'den 2 bölge için kar yağışı uyarısı

 Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına çok sert geliyor

Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına çok sert geliyor

 İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da sürecek

İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da sürecek

AA / Semih Yüksel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title