Kastamonu'daki Yaralıgöz Dağı karla buluştu - Haberler
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Kastamonu'daki Yaralıgöz Dağı karla buluştu

Kastamonu'daki Yaralıgöz Dağı karla buluştu
AA / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Kastamonu'da Ilgaz'dan sonra ikinci yüksek rakıma sahip Yaralıgöz Dağı kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kastamonu'da Ilgaz'dan sonra ikinci yüksek rakıma sahip Yaralıgöz Dağı kar yağışının ardından beyaza büründü.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Esentepe mevkisinde yer alan 2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağı'nda kar yağışı etki oldu. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı bölgede beyaz örtüye teslim olan Yaralıgöz Geçidi drone ile görüntülendi.

Kar görmek için Mamatlar mesire alanına gelen vatandaşlar, beyaz örtüyü keyfe dönüştürdü.

Karayolları 152. Şube Şefliği Isırganlık Bakımevi ekipleri, 3 ilçenin il merkezine ulaşımını sağlayan güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Kastamonu'daki Yaralıgöz Dağı karla buluştu

Kastamonu'daki Yaralıgöz Dağı karla buluştu

Kastamonu'daki Yaralıgöz Dağı karla buluştu

Kastamonu'daki Yaralıgöz Dağı karla buluştu

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AA / Semih Yüksel - Son Dakika Haberleri

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