Kastamonu'daki yangında iş yeri ve otomobil zarar gördü
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Kastamonu'daki yangında iş yeri ve otomobil zarar gördü

Kastamonu'da çıkan yangında iş yeri ile otomobil kullanılamaz hale geldi.

01.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:23
Kastamonu'daki yangında iş yeri ve otomobil zarar gördü

'da çıkan yangında iş yeri ile otomobil kullanılamaz hale geldi.

Beyçelebi Mahallesi 'nde mobilya tamiri yapılan ve bir süredir kullanılmayan iş yerinde gece saatlerinde yangın çıktı.

İş yerinin önünde park halindeki bir otomobile de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangında iş yeri ve otomobilde büyük çaplı hasar oluştu.

Yangın, bölgedeki bir başka iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kastamonu'daki yangında iş yeri ve otomobil zarar gördü
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