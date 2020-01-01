Kastamonu'daki yangında iş yeri ve otomobil zarar gördü

01.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:06

Kastamonu'da çıkan yangında iş yeri ile otomobil kullanılamaz hale geldi.

Beyçelebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde mobilya tamiri yapılan ve bir süredir kullanılmayan iş yerinde gece saatlerinde yangın çıktı.

İş yerinin önünde park halindeki bir otomobile de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangında iş yeri ve otomobilde büyük çaplı hasar oluştu.

Yangın, bölgedeki bir başka iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaynak: AA