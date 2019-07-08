Kastamonu'daki yangın

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 4 evde hasara neden olan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı.

İlçeye bağlı Kabalar köyündeki yangının ardından Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ve Türk Kızılay Taşköprü Temsilciliği tarafından yangında zarar gören ailelere yatak, battaniye, gıda kolisi ve acil yardım malzemeleri dağıtıldı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ile Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın da vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Çatal, taleplerini dinledi.

Köyde Cemal Gökkaya'ya ait ahşap evde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 3 eve daha sıçramıştı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılmış, 6 ailenin yaşadığı 4 ev kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: AA