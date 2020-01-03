Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

03.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:24

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E. Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA