Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan E. Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.