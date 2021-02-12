Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonuna ilişkin bir şüpheli İstanbul'da yakalandı

Kastamonu'da 4 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonuyla ilgili bir şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Kastamonu'da 4 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonuyla ilgili bir şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce kent merkezinde düzenlenen operasyonda tutuklanan 4 kişiye uyuşturucu temin eden kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Kent merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine yapılan çalışmada, uyuşturucunun İstanbul'da yaşayan C.Ş.T'den temin edildiği belirlendi.

Şüphelinin İstanbul Ümraniye'deki iş yerine operasyon düzenleyen ekipler burada 1 litre metamfetamin, metamfetamin içiminde kullanılan nargile düzeneği, 10 gram kubar esrar ile esrar içiminde kullanılan aparat ele geçirdi. Zanlı, iş yerinde gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor