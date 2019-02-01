Kastamonu'daki Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Taşköprü Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.Y, A.K, S.A, B.K. ve S.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y, A.K, S.A. ve B.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Taşköprü'de dün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA