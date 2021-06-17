Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
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Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi ile kent merkezinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi ile kent merkezinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnebolu'da uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen B.M.K. ve R.A'nın bulunduğu araçta arama yaptı.

Aramada 7 uyuşturucu hap ile 5 gram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonda B.M.K. ile R.A, gözaltına alındı.

Emniyetin operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu kullanıcı ve satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir kişi, 50,80 gram bonzai ile yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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