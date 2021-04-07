Kastamonu'daki üç okulda yüz yüze eğitime ara verildi
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Kastamonu'daki üç okulda yüz yüze eğitime ara verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kastamonu'daki üç okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bazı öğrencilerin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine üç okulda yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bazı öğrencilerin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine üç okulda yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verildi.

Cide'de Toplum Sağlığı Merkezi tarafından öğrencilerden alınan PCR testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, öğrencilerin testinin pozitif çıkması üzerine vakaların önüne geçebilmek için yeni karar aldı. Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulunun 5., 6. ve 7. sınıflarında, Cumhuriyet İlkokulunun 4/C sınıfında ve Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki İmam Hatip Ortaokulu 5., 6. ve 7. sınıflarında yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verilerek, belirtilen bu sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesi kararlaştırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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