Kastamonu'daki Trafik Kazası

Kastamonu'da okula giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen son yolculuğuna uğurlandı.



Kastamonu'dan Karadere Ortaokuluna seminere giden öğretmenleri taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü Ayşin Şenoğlu'nun (33) cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Hz. Pir Şeyh Şabanı Veli Camisi'ne getirildi.



Cenaze namazının kılınmasının ardından öğretmen Şenoğlu'nun cenazesi, Anıt Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.



Olay



Öğretmenlerin bulunduğu Ayşin Şenoğlu idaresindeki 37 BC 377 plakalı otomobil, Kastamonu-Tosya Karayolu Elyakut köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, sürücü Şenoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Şerife Ünal (34) ve Nazan Gündoğdu (36) ise ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.



Öğretmenlerin Kastamonu'dan görev yerleri olan Karadere köyündeki Karadere Ortaokulundaki seminere gittikleri öğrenildi.