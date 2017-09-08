Kastamonu'daki Trafik Kazası

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.



İlçeye bağlı Çiftlik köyü mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasında, sürücü Zeki Arslan hayatını kaybetmiş, Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aliye Aslan, ise ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.



Aslan, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Olay



Zeki Arslan idaresindeki 34 HKD 46 plakalı otomobil, Çiftlik köyü mevkisinde devrilmiş, kazada sürücü hayatını kaybederken Aliye Arslan, Hüsnü, Zahide ve Oktay Güler de yaralanmıştı.



Ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar daha sonra Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.