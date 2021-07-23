Kastamonu'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
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Kastamonu'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Kastamonu'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'da meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sercan Salcıoğlu'nun kullandığı otomobil, Devrekani ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki Büşra ve Yusuf Meriç Salcıoğlu yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İhsangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilde bulunan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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