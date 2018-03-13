Kastamonu'daki Telefonla Dolandırıcılık İddiası

Kastamonu'da, telefonla kendisini polis olarak tanıtarak 120 bin lira dolandırdığı iddia edilen kişinin yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Kişinin kendisini kamu görevlisi, bankacı, sigortacı ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı" iddiasıyla tutuklu yargılanan Serdar Ç. ile müşteki Hikmet Çağlar katıldı.

Serdar Ç, savunmasında, çok pişman olduğunu ve kendini affettirmek istediğini söyledi.

Olayı anlatan Serdar Ç, "H.A ve H.K. rehberliğinde bölgede tespit yaptık. H.A, daha sonra telefonla konuşup beni bu eve yönlendirdiler. Eve gidip para ve altınları aldım. Sonra bu para ve altınları H.A'ya teslim ettim. Aldıklarımızın toplamda 120 bin lira tuttuğunu söyleyerek bana 9 bin 770 lira para gönderdiler. Diğer kısmı onlarda kaldı." dedi.

Üzerinde büyük bir ağırlık olduğunu kaydeden Serdar Ç, "Ailemle aram bozuktu, bu nedenle psikolojim bozuktu. Bir hevese kapılıp bu suçu işledim. Kendimi savunacak hiçbir tarafım yok. Bu vebalin altından kalkmak istiyorum. Erkek sözü bu parayı 3 ay içerisinde ödeyeceğim. Yeter ki serbest kalayım." diye konuştu.

Hikmet Çağlar ise bir süre ağlayarak tüm birikimin çalındığını söyledi.

Olay günü ev telefonunun çaldığını dile getiren Çağlar, şunları kaydetti:

"Telefonla arayan kişi kendini polis olarak tanıtıp Cumhuriyet savcısının yanında olduğunu söyledi. Hesaplarımın teröristlerin eline geçtiğini söyleyip, 'Hemen bankaya git kredi çek. Eğer evin bankaya uzaksa polis aracı göndereyim seni götürsün bankaya ama bu durumu kimseye anlatma' dedi. Kredi çekmeyi kabul etmeyince 'evde ki her şeyini gönder Savcı bey acil istiyor' dedi. Bende kabul ettim. Altınlarım ile 35 bin lira parayı hazırladım. Bu kişi eve geldi aldı götürdü. Ben altınların yeniden gelmesini beklerken bir gün sonra yeniden aradı, 'Teyzeciğim savcı bey gelmedi, gelsin hemen göndereceğim altınlarını' dedi. Ben yine inandım ama bir daha aramadı. Gelmeyince dolandırıldığımı anladım."

Çağlar, parasını ödemesi durumunda Serdar Ç, hakkındaki şikayetini geri çekeceğini de sözlerine ekledi.

Serdar Ç'nin tutukluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 5 Temmuz'a erteledi.