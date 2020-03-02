: Kastamonu'daki tatbikatta trafik kazasına 90 kişilik ekip müdahale etti

02.03.2020 23:19 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:21

Kastamonu'da, acil yardım ekipleri, güvenlik güçleri ve itfaiyenin katıldığı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, Kastamonu Havaalanı kavşağında otobüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen 112, AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve itfaiyeden oluşan 90 kişilik ekip kazaya müdahale etti.

Yaralıları ve yardıma koşan vatandaşları, Taşköprü Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümünden 33 öğrenci canlandırdı.

Yaralanan 16 kişi sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

Tatbikatı izlemeye gelen Vali Yaşar Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, acil durumlar için zaman zaman tatbikatlar yaptıklarını söyledi.

Tatbikatların bir kısmının haberli bir kısmının da habersiz yaptıklarını belirten Karadeniz, "Bugün burada habersiz bir uygulamalı tatbikat gerçekleştirdik. UMKE bünyesinde hazırlanan senaryo çerçevesinde tatbikat yapıldı. Burada amacımız haberi olmayan ekiplerin kaza yerine en kısa sürede ulaşmalarını sağlamak, aksayan yönleri varsa bunların giderilmesini temin etmektir." dedi.

Kaza anonsunun 20.00'da geçildiğini vurgulayan Karadeniz, şunları kaydetti:

"İl merkezinin dışında olan noktaya 20.10 itibarıyla ekipler intikal etmeye başladı. 20.25'te ekipler olay yerine gelerek kontrolü eline aldı. İlk 30 dakika içerisinde tüm yaralılara olay yerinde müdahale edilmiş oldu. Bu tatbikatın bir de hastanede devam eden kısmı var."

Tatbikatın sonunda bilgilerin değerlendirileceğini vurgulayan Karadeniz, "Buradaki amaç eksiklerimizi görüp kendimizi geliştirmek. Önemli olan ihtiyaç durumunda en kısa sürede insanların yardımına ulaşarak hayata tutunmalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Basının performansını da değerlendiren Karadeniz, "Basının performansına baktığımızda sanırım olay yerine en son basın intikal etti." diye konuştu.

Kaynak: AA

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