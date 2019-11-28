Kastamonu'daki silahlı kavga ile ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
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Kastamonu'daki silahlı kavga ile ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

28.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:08
Kastamonu'daki silahlı kavga ile ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

'nun ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı ile ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı Ertaş köyündeki olayın ardından hastanede tedavisi tamamlanan Sami B, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sami B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kavgada yaralanan diğer 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kastamonu'da, 19 Kasım'da, aralarında husumet bulunan Ercan (25) ve kardeşi Ersin Buyurukcu (31) ile komşuları Sami B. ve eşi Seher B. arasında taşlı, sopalı, baltalı ve tabancalı kavga çıkmış, bu sırada Sami B. tabancayla Buyurukcu kardeşlere ateş etmişti.

Yaralılardan Ercan Buyurukcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, Ersin Buyurukcu ile Sami B. ve eşi Seher B. hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA
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