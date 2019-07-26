Kastamonu'daki silahlı kavga

Kastamonu'da tartıştığı kişiyi tüfekle vurarak öldüren kişi tutuklandı.

Fikri Akçaosmanoğlu'nu (63) av tüfeğiyle vurduktan sonra kaçan H.K, bir süre sonra jandarmaya teslim oldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kastamonu Ankara kara yolu Ümitköy mevkisindeki ormanlık alanda H.K. ve Fikri Akçaosmanoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, yanındaki av tüfeğiyle Akçaosmanoğlu'nu vurmuştu.

Akçaosmanoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, H.K. kaçmıştı.

Kaynak: AA