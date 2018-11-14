Kastamonu'daki Silahlı Kavga

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada yeğenini tabancayla yaralayan kişi tutuklandı.

Kastamonu merkez Pilevne Caddesi'ndeki kavgada yeğenini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan N.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen N.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

A.S. ile dayısı N.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Y, yeğenini tabanca ile yaralamış, A.S. Kastamonu Devlet Hastanesine tedavi altına alınmıştı.