Kastamonu'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama

08.11.2019 21:42 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:47

Kastamonu ve Araç jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Araç Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kastamonu ve Araç Jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde, Araç ilçesinde silah ve mühimmat ticareti, telefon kablosu hırsızlığı ile kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, yapılan şafak operasyonunda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, bazı eski eserler ile Türk Telekoma ait çalıntı kablolar ile birlikte suçüstü yakalandı. Soruşturma sonrasında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine konuldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA