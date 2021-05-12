Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde "tam kapanma" sessizliği
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Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde "tam kapanma" sessizliği

Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde 'tam kapanma' sessizliği
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi, Ramazan Bayramı arifesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle sakin bir gün geçiriyor.

Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi, Ramazan Bayramı arifesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle sakin bir gün geçiriyor.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli ile Anadolu'nun büyük evliyalarından biri kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli'nin kabrinin bulunduğu külliye, her yıl Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçi ağırlıyor.

Özellikle arife günleri yoğunluğun yaşandığı külliyeyi, bu yıl "tam kapanma" nedeniyle sadece yürüme mesafesinde oturan vatandaşlar ziyaret edebiliyor.

Külliyenin yakınında esnaflık yapan Muhammet Ali Sağlar, AA muhabirine, külliyenin daha önceki yıllarda dolup taştığını söyledi.

Külliyede Kadir Gecesi'nin de hüzünlü geçtiğini anlatan Sağlar, "İnşallah bugünleri de hep birlikte atlatacağız. Yine eski bol dualı, zikirli günlerimize cemaatle birlikte kavuşmayı niyet ediyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Ali Ay ise "Buraya her ilden turistler gelmekteydi. Kovid-19'dan dolayı turist akını kesildi. Rabbim bir an önce bu virüsü başımızdan def eylesin. Her şeyin normale dönmesini diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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