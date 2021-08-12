Kastamonu'daki selin yaralarını Bursa saracak
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Kastamonu'daki selin yaralarını Bursa saracak

Kastamonu'daki selin yaralarını Bursa saracak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yangın, sel, deprem, heyelan gibi doğal afetlerde diğer şehirlerin yardımına koşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Artvin'deki sel felaketinin ardından şimdi de Kastamonu'daki sel felaketi için yollara düştü.

Yangın, sel, deprem, heyelan gibi doğal afetlerde diğer şehirlerin yardımına koşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Artvin'deki sel felaketinin ardından şimdi de Kastamonu'daki sel felaketi için yollara düştü.

Geçtiğimiz ay Doğu Karadeniz'de yaşamı olumsuz etkileyen sel, bu kez Batı Karadeniz Bölgesi'ni vurdu. Sağanak yağış Bartın, Sinop, Kastamonu ve Karabük'ü felç etti. Dereler ve çaylar taştı, evleri ve işyerlerini su bastı. Çevre illerden bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve iş makinesi sevk edilirken, AFAD, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden de 2 adet tam donanımlı araç istedi. Geçtiğimiz ay Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan selin ardından büyük bir özveriyle çalışan BUSKİ ekipleri, bu kez Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi için yollara düştü.

2 adet vakumlu araç ile 5 BUSKİ personeli, sular altında kalan kamu binaları ile vatandaşlara ait binalardan su tahliye işlemi bitene kadar Kastamonu'da görev yapacak. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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