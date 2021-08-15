Kastamonu'daki selin ardından Karadeniz sahilinde arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selin ardından Ezine Çayı'nın denize döküldüğü Abana sahilinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selin ardından Ezine Çayı'nın denize döküldüğü Abana sahilinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta yaşanan sel, önüne kattığını Karadeniz'e taşırken, sahilin rengi kahverengiye döndü.

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli ekipler, botla sahil şeridinde arama kurtartma çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı vatandaşların yakınlarını ve eşyalarını aramak için sahil kenarında dolaştıkları gözlendi.

Öte yandan, ilçenin sahil şeridi, çay yatağından denize ulaşan ağaç parçaları, su depoları, buzdolabı, oyuncak, terlik, puset gibi çok sayıda eşya ile doldu. Karadeniz sahiline vuran eşyalar, görenleri hüzünlendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek