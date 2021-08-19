Kastamonu'daki selde kaybolanlar deniz polisi ekiplerince Karadeniz'de de aranıyor
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Kastamonu'daki selde kaybolanlar deniz polisi ekiplerince Karadeniz'de de aranıyor

Kastamonu'daki selde kaybolanlar deniz polisi ekiplerince Karadeniz'de de aranıyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından deniz polisi ekipleri, Karadeniz açıklarında kayıpları arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından deniz polisi ekipleri, Karadeniz açıklarında kayıpları arama çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Sel nedeniyle Kastamonu'da bugüne kadar 62 kişi yaşamını yitirdi. Haklarında kayıp ihbarı olan kişiler ise polis ekiplerince, Karadeniz açıklarında ve Ezine Çayı bölgesinde aranıyor. Su altında da dalgıç polisler tarafından arama yapılıyor.

Deniz polisi ekiplerinin Karadeniz'de yaptığı arama çalışmaları, AA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli bot amiri Besim Alper Çıplak, AA muhabirine, sel felaketinin ardından bölgede yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşlara yardımcı olmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini anlatan Çıplak, "Emniyet Genel Müdürlüğü olarak kurbağa adamlarımız, polis arama kurtarma timlerimiz, gemi adamlarımız, hava unsurlarımız, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber elimizden geleni yapıyoruz. Dere ve akarsu içinde, akarsunun denize döküldüğü noktada, açık denizde vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bizim her şeyden önce görevimiz, vatandaşımıza yardımcı olmak. Onların huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak." dedi.

Sel bölgesinde vatandaşların kendilerine çok yardımcı olduğunu dile getiren Çıplak, "Kendi zorluklarını unutup bizi rahat ettirmeye çalışıyorlar. Herhangi bir kayıp kalmaması için uğraşıyoruz. Karada enkazın kaldırılması, burada yeniden hayatın olağan akışına dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz burada herhangi bir kayıp, cenaze kalmayıncaya kadar vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kastamonu'daki selde kaybolanlar deniz polisi ekiplerince Karadeniz'de de aranıyor
Kastamonu'daki selde kaybolanlar deniz polisi ekiplerince Karadeniz'de de aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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