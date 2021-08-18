Kastamonu'daki selde hayatını kaybeden genç kızın çeyiz sandığındaki ziynet eşyaları teslim edildi

Kastamonu'nun sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde annesi ile birlikte hayatını kaybeden kızın çamura gömülmüş halde bulunan çeyiz sandığındaki ziynet eşyaları yetkililere teslim edildi.

Kastamonu'nun sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde annesi ile birlikte hayatını kaybeden kızın çamura gömülmüş halde bulunan çeyiz sandığındaki ziynet eşyaları yetkililere teslim edildi.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye giden İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin arama ve kurtarma faaliyetlerinde yer aldığı belirtildi.

Annenin cansız bedeninin denizden çıktığı, kızının ise bulunamadığı ihbarı üzerine ekiplerin ailenin oturduğu Pınarcık Sokak'taki ikamete yönlendirildiği aktarıldı.

Ekiplerin evde yaptıkları arama ve temizlik çalışması sırasında ahşap sandık çıktığı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çamurların içerisinden bir adet ahşap sandık çıktı. Emniyet ekiplerine bilgi verildi ve videoyla kayıt altına alınarak sandık açıldı. İçinde çoraba sarılı 4 adet ziynet eşya kutusu ve 1 adet saat bulundu. Ziynet eşyaları 2 adet altın alyans, 2 adet çeyrek altın ve 1 çift altın küpeden oluşuyordu. Ereğli itfaiye ekibi değerli eşyaları Afet Koordinasyon Merkezine götürerek tutanakla Polis Arama Kurtarma ekiplerine teslim etti."

Açıklamada, ekiplerin arama, kurtarma ve temizlik faaliyetlerine devam ettiği, çeyiz sandığı sahibi genç kızın cesedinin ise farklı bir bölgede bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş