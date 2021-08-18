Kastamonu'daki sel felaketinin ardından çalışmalara katılan AFAD gönüllüleri Bolu'ya döndü
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Kastamonu'daki sel felaketinin ardından çalışmalara katılan AFAD gönüllüleri Bolu'ya döndü

Kastamonu'daki sel felaketinin ardından çalışmalara katılan AFAD gönüllüleri Bolu'ya döndü
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketindeki çalışmalara destek veren AFAD gönüllüleri, Bolu'ya döndü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketindeki çalışmalara destek veren AFAD gönüllüleri, Bolu'ya döndü.

AFAD gönüllüleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan AFAD İl Müdürlüğü önünde aileleri ve AFAD yetkilileri tarafından karşılandı.

AFAD Şube Müdürü Kürşat Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, gönüllülere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Elinize sağlık. Çalışmalarınızı gururla takip ettik. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyduk. Allah sizlerden razı olsun." dedi.

AFAD gönüllüsü Şükran Eğri, gazetecilere, Kastamonu'daki sel felaketinin ardından yapılan çalışmalara destek için bölgeye gittiklerini anlatarak, "Orada bir hafta boyunca elimizden gelen her şeye el attık. Yardımcı olmaya çalıştık. Güzel bir çalışma yaptık. Oradakilere de tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Temizlik, gıda dağıtımı, hijyen, su taşıma, yemek yapma ve dağıtma gibi çalışmalara katıldıklarını aktaran Eğri, yol temizleme ve devrilen araçların kaldırılmasına yardımcı olan arkadaşlarının da olduğunu, yaraların sarılması ve hayatın normale dönmesi için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

AFAD gönüllüsü Harun Yıldız da talep olması durumunda yine gitmek istediklerini, devletin bütün birimleri, kurumları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin hep alanda olduğunu anlattı.

"Bir daha gerekirse bir daha orada olacağız ama Allah ülkemize böyle felaketler vermesin." diyen Yıldız, "Bizim orada olmamızdaki ilk amaç, bölgeyi tamamen temize çekmekti. Hedefimiz bir an önce hayatın normale dönmesiydi." ifadelerini kullandı.

Yıldız, selin ağır darbe vurduğu dükkanlarda çalışmalar yaptıklarını, dükkanlardaki emanetleri sahiplerine teslim ettiklerini belirterek, "Dükkanın başında bir umut herkes sizi bekliyor. Biz, bölgede bulunan bütün dükkanların temizlenmesine fayda sağladık." şeklinde konuştu.

Kastamonu'daki sel felaketinin ardından çalışmalara katılan AFAD gönüllüleri Bolu'ya döndü
Kastamonu'daki sel felaketinin ardından çalışmalara katılan AFAD gönüllüleri Bolu'ya döndü
Kastamonu'daki sel felaketinin ardından çalışmalara katılan AFAD gönüllüleri Bolu'ya döndü
Kastamonu'daki sel felaketinin ardından çalışmalara katılan AFAD gönüllüleri Bolu'ya döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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