Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi İstanbul'da gözaltına alındı
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Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi İstanbul'da gözaltına alındı

Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi İstanbul'da gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. Esenyurt'ta gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. Esenyurt'ta gözaltına alındı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö'nün İstanbul'da olduğu belirlendi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Esenyurt'ta gözaltına alınan Mehmet Ö. emniyete götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu'ya gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. Esenyurt'ta gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. Esenyurt'ta gözaltına alındı.
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