Son dakika: Sel mağduru kadın Bakan Kurum'a sarılarak ağladı: "Allah devletimize zeval vermesin"
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Son dakika: Sel mağduru kadın Bakan Kurum'a sarılarak ağladı: "Allah devletimize zeval vermesin"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde mağdur olan bir vatandaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sarılarak, "Allah devletimize zeval vermesin.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde mağdur olan bir vatandaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sarılarak, "Allah devletimize zeval vermesin. Allah razı olsun, size nasıl minnettarım" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunurken mağdur olan bir kadın, Bakanı durdurarak yapılan çalışmalarla ilgili teşekkür etti. "Allah devletimize zeval vermesin" diyen kadın, "Bakanım çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Size nasıl minnettarım, lütfen sarılmak istiyorum size" diyerek Kurum'a sarılıp gözyaşı döktü. Ardından elleriyle yaptığı gözlemeleri, Bakan Kurum ve beraberindeki ekibe dağıttı.

(Mevlüt İşli/İHA)

Son dakika: Sel mağduru kadın Bakan Kurum'a sarılarak ağladı: 'Allah devletimize zeval vermesin'
Son dakika: Sel mağduru kadın Bakan Kurum'a sarılarak ağladı: 'Allah devletimize zeval vermesin'
Son dakika: Sel mağduru kadın Bakan Kurum'a sarılarak ağladı: 'Allah devletimize zeval vermesin'
Son dakika: Sel mağduru kadın Bakan Kurum'a sarılarak ağladı: 'Allah devletimize zeval vermesin'
Son dakika: Sel mağduru kadın Bakan Kurum'a sarılarak ağladı: 'Allah devletimize zeval vermesin'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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