Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (7)
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Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (7)

Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (7)
Demirören Haber Ajansı / Harun Özalp - Haberler | Güncel

KASTAMONU'DA 1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIKastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nda enkaz temizlik ve arama-kurtarma faaliyetlerinde sona yaklaşıldı.

KASTAMONU'DA 1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nda enkaz temizlik ve arama-kurtarma faaliyetlerinde sona yaklaşıldı. Apartmanın Ezine Çayı'na yıkılan enkazında yapılan çalışmalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken, kayıp olan kişileri arama çalışmaları devam ediyor. 

Harun ÖZALP- Oğuzhan DEMİR/KASTAMONU,


Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (7)
Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (7)
Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (7)
Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (7)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Özalp

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