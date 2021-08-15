Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (4)
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Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (4)

Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (4)
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

3 YIL ÖNCE YAPTIĞI YIKILDI, 10 YIL ÖNCEKİ AYAKTASelin vurduğu Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

3 YIL ÖNCE YAPTIĞI YIKILDI, 10 YIL ÖNCEKİ AYAKTA

Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Mehmet Ö.'nün, Ezine Çayı'nın hemen kenarındaki 32 daireden oluşan apartmanı 3 yıl önce yaptığı öğrenildi. Mehme Ö.'nün yıkılan Ölçer Apartmanı'nın yanında 10 yıl önce inşa ettiği 10 katlı Rüya Apartmanı ise selde hasar görmedi. Yine çay kenarında yapımı süren 8 katlı apartmanın müteahhidinin de Mehmet Ö. olduğu öğrenildi. İlçede Sınarcık Mahallesi'nde ofisi bulunan Mehmet Ö.'nün, Ezine Çayı kenarında başka bir apartmanın teras katında oturduğu, selin ardından ailesiyle birlikte ilçeden ayrıldığı belirtildi.

KÖPRÜ KURULDUÖte yandan sel nedeniyle çöken Ezine Çayı üzerindeki köprünün yerine 26 metre uzunluğunda 4 metre genişlğinde yatay kaydırmalı köprü kuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'nca ilçeye getirilen 70 ton yük taşıma kapasitesi bulunan 'Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü'nün kurulumu tamamlandı. Ezine Çayı'nın karşı yakalarına taşıyıcı beton yapılarak kurulan köprüden araç ve yaya geçişi sağlanabilecek.Nursima ÖZONUR-Harun ÖZALP/KASTAMONU,

 


Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (4)
Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (4)
Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (4)
Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (4)
Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

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