KASTAMONU'DAKİ SEL FELAKETİNDE KAYIP NİŞANLISINI ARIYOR
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KASTAMONU'DAKİ SEL FELAKETİNDE KAYIP NİŞANLISINI ARIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bozkurt'taki sel felaketinde Sınarcık Caddesi'nde bulunan markette çalışan Gizem Özgün (27) kayboldu.

Bozkurt'taki sel felaketinde Sınarcık Caddesi'nde bulunan markette çalışan Gizem Özgün (27) kayboldu. Gizem'in kaybolduğu markette arama çalışması başlatıldı. 2 gündür devam eden çalışma kapsamında marketten yaklaşık 200 ton su tahliye edildi. Marketin bodrumundaki suların tahliyesi ise devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Gizem henüz bulunamadı. Arama çalışmalarını Gizem Özgün'ün 1 ay önce nişanlandığı Şahin Aygen de takip ediyor. İki gündür bölgedeki çalışmalara destek olan Aygen, sel sırasında markette bulunan bir kişinin kendi imkanları ile kurtulduğunu ancak nişanlısının kaybolduğunu söyledi.

KASTAMONU'DAKİ SEL FELAKETİNDE KAYIP NİŞANLISINI ARIYOR
KASTAMONU'DAKİ SEL FELAKETİNDE KAYIP NİŞANLISINI ARIYOR
KASTAMONU'DAKİ SEL FELAKETİNDE KAYIP NİŞANLISINI ARIYOR
KASTAMONU'DAKİ SEL FELAKETİNDE KAYIP NİŞANLISINI ARIYOR
KASTAMONU'DAKİ SEL FELAKETİNDE KAYIP NİŞANLISINI ARIYOR
KASTAMONU'DAKİ SEL FELAKETİNDE KAYIP NİŞANLISINI ARIYOR
KASTAMONU'DAKİ SEL FELAKETİNDE KAYIP NİŞANLISINI ARIYOR
KASTAMONU'DAKİ SEL FELAKETİNDE KAYIP NİŞANLISINI ARIYOR
KASTAMONU'DAKİ SEL FELAKETİNDE KAYIP NİŞANLISINI ARIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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