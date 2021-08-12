Kastamonu'daki sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti (6)

BAKAN SOYLU ÇALIŞMALARI TAKİP EDİYORİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama-kurtarma çalışmalarını takip ediyor.

BAKAN SOYLU ÇALIŞMALARI TAKİP EDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama-kurtarma çalışmalarını takip ediyor. Dün akşam saatlerinden itibaren ilçede bulunan ve yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, ilçe merkezinde AFAD ekiplerinin botla gerçekleştirdiği kurtarma çalışmalarını izledi. Soylu, mahsur kaldığı alandan botla alınarak kurtarılan çocuğu kucağına alarak teskin etmeye çalıştı.

SEL ANI KAMERADAİlçede can kaybına ve hasara neden olan selin ilk anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Elektrik hattındaki arızayı gidermek için çalışan işçilerin kaydettiği görüntüde sel sularının bir anda yükseldiği ve araçları sürüklediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı