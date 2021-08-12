Kastamonu'daki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti (3)
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Kastamonu'daki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti (3)

Kastamonu'daki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÖLÜ SAYISI 6'YA ÇIKTIAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu'da meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 6'YA ÇIKTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu'da meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi. Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.Öte yandan 6 kişiden 5'inin Bozkurt'taki selde, 1'inin de Çatalzeytin ilçesine bağlı Kuzsökü köyü yolunda meydana gelen heyelanda yaşamını yitirdiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir.
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir.
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bartın'da kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor.
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bartın'da kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor.
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