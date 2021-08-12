Kastamonu'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti (2)
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Kastamonu'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti (2)

Kastamonu'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti (2)
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Güncel

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİKastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı, 5'e çıktı.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı, 5'e çıktı. İlçede arama- kurtarma çalışmaları sürerken, oturdukları binaların çatılarında mahsur kalanlar, helikopter ve iş makinelerinin kepçeleri ile kurtarıldı.

ANNE VE BABASINA KAVUŞTUSele çalıştığı markette yakalanan ve binada mahsur kalan Enes Aksoy (26) da saatler sonra helikopterle alındı. Annesi Samiye ve babası Kenan Aksoy ile buluşmasında büyük sevinç yaşayan Aksoy, dün saat 12.30'dan beri kurtarılmayı beklediğini anlatarak, "Markette mahsur kaldım. Daha doğrusu markette suyun altında kaldım. Kapıdan zar zor dışarı kendimi attım. Bugün AFAD ekipleri beni kurtardı. Helikopterle bizi aldılar ve sahile bıraktılar" diye konuştu.Samiye Aksoy ise "Çok mutluyum. Dünden beri merak içindeyiz. Çok şükür kavuştuk" dedi.Kenan Aksoy da "Allah'a hamdolsun. Sadece bunu söyleyebilirim. Ölen kardeşlerimize de Allah rahmet eylesin. Dar ve zorda olanların Rabb'im kısa zamanda sıkıntılarını gidersin. Devletimize, milletimize minnettarız. Bütün imkanlarını seferber ettiler. Adeta devletin bütün imkanları sanki şu an Bozkurt'ta toplanmış gibi" diye konuştu.ASTSUBAYIN BACAĞI, KAYAN TOPRAĞIN ALTINDA KALDI 

İlçede şiddetli yağış heyelanlara da neden oldu. Kastamonu ile Bozkurt arasındaki yolun Isırganlık mevkisinde dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçişinden hemen önce heyelan meydana geldi. Bölgede görevli astsubay Metin T.'nin bacağı, kayan toprağın altında kaldı. Metin T., Bakan Soylu'nun konvoyunda bulunan görevliler ve Kızılay ekipleri tarafından kurtarıldı. Metin T.'ye, ambulansta sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Bakan Soylu da ambulansta Metin T. ile görüşerek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Hastaneye kaldırılan Metin T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kastamonu'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti (2)
Kastamonu'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti (2)
Kastamonu'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti (2)
Kastamonu'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti (2)
Kastamonu'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti (2)
Kastamonu'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti (2)
Kastamonu'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti (2)
Kastamonu'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti (2)
Kastamonu'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti (2)
Kastamonu'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti (2)
Kastamonu'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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