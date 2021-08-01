Kastamonu'daki orman yangınlarında soğutma çalışmaları tamamlandı
Kastamonu'nun Taşköprü ve Seydiler ilçelerinde çıkan orman yangınlarında soğutma çalışmaları tamamlandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ve Seydiler ilçelerinde çıkan orman yangınlarında soğutma çalışmaları tamamlandı.
Taşköprü ilçesinin Obrucak ile Seydiler'in Karaçavuş köylerinin ormanlık alanlarında önceki gün çıkan yangınlar, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Ekiplerin ormanlık alanda yürüttüğü soğutma çalışmaları tamamlandı.
Yangında, Taşköprü'de 10, Seydiler ilçesinde ise 7 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu