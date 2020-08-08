Kastamonu'daki orman yangını söndürüldü
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Kastamonu'daki orman yangını söndürüldü

Kastamonu'daki orman yangını söndürüldü Kastamonu'nun Cide ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 6 saat süren çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

08.08.2020 00:08 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:39

Kastamonu'daki orman yangını söndürüldü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 6 saat süren çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesi Soğucak köyünde öğlen saatlerinde fındıklıkların da bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve ADAD, 2 adet yangın söndürme helikopteri ve 1 adet uçak sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile yangın yaklaşık 6 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan ilk belirlemelere göre yaklaşık 6 hektarlık fındıklık, 3 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Yangının meydana geldiği alana gelerek incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Bugün saat 13.00 sularında Kastamonu'nun Cide ilçesi Soğucak köyünde fındıklık ile ormanlık alanın birleştiği noktada anlaşılmayan bir sebeple meydana geldi. Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekipler, AFAD, belediye ekipleri, bölgedeki Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de takviye olarak müdahale ettiler. Bakanlığımıza ait yangın söndürme helikopterleri de devreye girdi. İki tane helikopter hızla bölgeye intikal etti. Daha sonra bir helikopterimiz de bölgeye intikal etti. Vatandaşlarımızın da yoğun destekleri ile yangın 17.00 sularında kontrol altına alındı. 19.00 sularında da soğutma çalışmalarıyla tamamen kontrol altına alındı. Bu süreçte yeteri kadar arazöz, itfaiye aracı anlamında da destek sağlandı. Bu aşamada ilk tespitlerimize göre 5-6 hektarlık fındıklık, 2-3 hektarlık da ormanlık alanda zararımız söz konusu. Şu an hava karardığı için tam tespiti yapılamadı. Yarın yaptığımız çalışmalarla tamamen tespit edeceğiz" dedi.

Kastamonu'daki orman yangını söndürüldü

Kaynak: İHA

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