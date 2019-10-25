Kastamonu'daki motosiklet kazasında yaralanan genç öldü

Kastamonu'daki motosiklet kazasında yaralanan genç öldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

25.10.2019 17:00
Kastamonu'daki motosiklet kazasında yaralanan genç öldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hükümet Caddesinde 4 gün önce kullandığı motosikletin kontrolden çıkarak bir dükkanın içecek dolabına çarpması sonucu ağır yaralanan Bahadır Karacan (25), tedavi altına alındığı Kastamonu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Karacan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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