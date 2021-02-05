Kastamonu'daki Kıbrıs gazilerinin anıları kitaplaştırılacak

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanlığı tarafından Kıbrıs gazilerinin anıları kitaplaştırılacak.

Şube Başkan Vekili Hüseyin Mahmutoğlu, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, yapacakları çalışmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Birçok gazinin artık aralarında olmadığını belirten Mahmutoğlu, "Düşmanla savaşan ve savaştan sağ dönen gazilerimiz, yaşayan tarih abidelerimizdir. İstiklal Savaşı'ndan hayatta olan gazilerimiz artık yok ama Kore ve Kıbrıs gazilerimizden hayatta olanlar var." dedi.

Tarihe not düşmek istediklerini dile getiren Mahmutoğlu, "Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilerimizin hikayelerini gelecek kuşaklara aktarmak için albüm hazırlamaya karar verdik. Bu albümde gazilerimizin hayatından kesitlere, çeşitli fotoğraflarına yer vereceğiz. Bu hayat hikayelerinin gençlerimizin geleceğe hazırlanmalarında yollarına ışık tutacağına inanıyoruz. Hazırlanacak albümü kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, medya organlarına, okullara ve üniversitelere göndereceğiz." diye konuştu.

Derneğin 127 kayıtlı üyesi bulunduğuna işaret eden Mahmutoğlu, "Kastamonu genelinde ise 445 gazimiz var. Bu arkadaşlarımıza da bir mektup yazıp çalışmamızdan bahsedeceğiz. Onlardan gelen anıları kitap haline getirmek istiyoruz. Şu ana kadar 27 mektup geldi. Gazilerimizin tamamının bu çalışmaya dahil olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahmutoğlu, şunları kaydetti:

"Albümün hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen ve her daim şehit aileleri ve gazilerimizin yanında olan Valimiz Avni Çakır'a gazilerimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Abdullah Savaş'ın da bu projede yanımızda olacağından şüphemiz yoktur. Kardeş kuruluşumuz Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanlığımıza da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantıya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkan Berat Satıoğlu ve dernek üyeleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor