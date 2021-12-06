Kastamonu'daki Kale Kapı Kaya Mezarı mitolojik kabartmalarıyla öne çıkıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Kale Kapı Kaya Mezarı, kabartma figürleriyle kente gelen fotoğrafçıların uğrak yerleri arasında bulunuyor.

İlçeye bağlı Donalar köyünde milattan önce 7. yüzyılın ortalarında Paphlagonyalılar tarafından yapıldığı tahmin edilen kaya mezarının üzerinde, boğa ve aslan figürleri ile aslan vücutlu, kartal kanatlı "griffon" adı verilen mitolojik yaratık yer alıyor.

Dik bir kaya üzerinde, yerden yaklaşık 10 metre yükseklikteki oyma mezarın üzerindeki kabartmaların neyi temsil ettiği ise merak ediliyor.

"Bu mezarın en ilginç özelliklerinden biri griffon"

Taşköprü Belediyesi Arkeoloğu Barış Sağıroğlu, AA muhabirine, mezarın yüksek bir kayaya 10x15 metre ebadında oyularak yapıldığını söyledi.

Kaya mezarının yüzeyine çok sayıda hayvan figürünün kabartma olarak işlendiğine işaret eden Sağıroğlu, "Sağdaki aslanın arka tarafında griffon adını vermiş olduğumuz aslan gövdeli, yılan kuyruklu, kanatlı mitolojik bir yaratık var." dedi.

Mezarın en çok dikkati çeken tarafının griffon olduğunu anlatan Sağıroğlu, "Yani karışık bir yaratık betimlemesinin yer alması. Bu figür bölgede sadece bu mezar üzerinde gözükmektedir." diye konuştu.

Kaya mezarında Pers etkilerinin de olduğunu aktaran Sağıroğlu, şöyle devam etti:

"Dış tarafta yüzeydeki betimlemelere baktığımızda bütün kenarları kapsadığı, sütunların kalınlığı ve tıknazlığı buranın Paphlagonyanın en eski kaya mezarlarından biri olduğunu gösteriyor. Milattan önce 7. yüzyıla tarihlendirebileceğimiz bir mezar. Kale Kapı Kaya Mezarı, Pers ve Helenistik dönemin izlerini taşıyan ve günümüzde ayakta olan bölgenin tek eseri."

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş de bölgede önemli kaya mezarları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bize düşen de bu güzelliği koruyup en doğal şekilde gelecek nesillere bırakmak. Kastamonu'daki fotoğrafçılar için burası önemli bir yer. Zaman zaman fotoğrafçı arkadaşlar, bireysel ya da toplu olarak Kastamonu içinden ve dışından gelerek bu güzelliği fotoğraflıyorlar. İl dışından fotoğrafçılar sık sık buraya foto safari düzenlenmekte. Bu fotoğraflar anıt mezarın tanınırlığına katkı sağlamaktadır."

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet