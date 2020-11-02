İstiklal Yolu çıkartılan doğalgaz içinde lojistik üst olacak

İstiklal Yolu çıkartılan doğalgaz içinde lojistik üst olacak KATSO Başkanı Fındıkoğlu: "Karadeniz'den doğalgazın çıkartılmasıyla Kastamonu lojistik üst olacak" Kurtuluş Mücadelesinde Karadeniz üzerinden gelen mühimmatın kağnı ile taşındığı Kastamonu İstiklal Yolu, Karadeniz'den çıkartılan...

İstiklal Yolu çıkartılan doğalgaz içinde lojistik üst olacak

KATSO Başkanı Fındıkoğlu:

"Karadeniz'den doğalgazın çıkartılmasıyla Kastamonu lojistik üst olacak"

KASTAMONU - Kurtuluş Mücadelesinde Karadeniz üzerinden gelen mühimmatın kağnı ile taşındığı Kastamonu İstiklal Yolu, Karadeniz'den çıkartılan doğalgaz içinde lojistik üst göreve yapacak.

Kurtuluş Mücadelesinde Karadeniz'den gelen mühimmatların İnebolu Limanından alınarak İnebolu-Kastamonu-Çankırı-Ankara hattı üzerinde bulunan İstiklal Yolundan taşındığı güzergah, yeniden önemini kazanacak. Karadeniz'den çıkartılan doğalgazın taşınması noktasında Kastamonu'nun lojistik merkezi görevi alması beklenirken, aynı zamanda yatırımlarında artmasının hedeflendiği açıklandı. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği son dönemlerdeki müjdelerinden bir tanesinin doğalgaz olduğuna dikkat çekerek, "Bulunan doğalgazın Karadeniz'e 180 kilometre uzunluğunda sahil bandıyla bağlı olan Kastamonu için lojistik açıdan bir destektir. Kastamonu'da bu bulunan doğalgazdan faydalanacaktır. Kastamonu'nun bu doğalgazdan en iyi şekilde yararlanacağını düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte daha ucuz bir doğalgaz ile tanışacağımızı bekliyoruz" dedi.

Bulunan doğalgaz İnebolu limanı ve tarihi yolu canlandıracak

Doğalgazın çıkartılmasıyla birlikte Kastamonu'da da hareketlilik beklediklerini söyleyen Fındıkoğlu, "Bulunan doğalgazın çıkartılmasının ardından yatırım anlamında Kastamonu'da bir hareketlilik yaşanacaktır. Çünkü lojistik anlamında bulunan doğalgazın Kastamonu'ya katkısı olacaktır. Bu yüzden İnebolu Limanının ve İnebolu Yolunun da çalışmalar devam ettirilerek bitirilmesiyle mutlaka bulunan doğalgazın büyük bir fırsat olacağını ve şehrimize yatırım gelmesi noktasında büyük bir cazibe merkezi olacağını tahmin ediyorum. Ayrıca bulunan doğalgazın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Pademiye rağmen ihracatımızı yüzde 600 arttırdık"

Pandemiye rağmen Kastamonu'yu Ocak-Temmuz ayları arasında 101 bin kişinin ziyaret ettiğine işaret eden Oğuz Fındıkoğlu, "Ocak-Temmuz ayında Kastamonu'ya gelen turist sayısı 98 bin 678 kişi, yabancı turist sayısı 3 bin 174 kişi, toplam 101 bin 847 kişiyi ilimizde ağırlamış oluyoruz. Bölgede enflasyon bilgilerine gelince Mart ayında 0.34, Nisan ayında 0.36, Mayıs ayında 1.50, Haziran ayında 1.28, Temmuz ayında 0.47, Ağustos ayında 0.67 ve Eylül ayında 1.38'dir. TR82 bölgesindeki işsizlik bilgilerine gelince 7.60'dır 2019 yılında" şeklinde konuştu.

Ocak ve Ekim ayı ihracat miktarı 195 milyon dolar

2020 yılında Mart ve Ekim ayları arasında Kastamonu'daki ekonomik verileri hakkında da bilgilendirmede bulunan Fındıkoğlu, "2020 yılının Mart ve Ekim ayları arasında Kastamonu'da 162 firmanın açıldı. Bu zaman zarfında kapanan firma sayısı ise 23'tür. Kastamonu'da Organize Sanayi Bölgesinde şu anda aktif olarak 30 firma hizmet vermektedir. Tosya Organize Sanayi Bölgesinde 26 firma ve Seydiler Organize Sanayi Bölgesinde de 11 firma aktif olarak çalışmaktadır. Ayrıca Kastamonu'nun Ocak ve Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen ihracat miktarı 195 milyon dolardır. Konut satışlarında Mart ayında 436, Nisan'da 179, Mayıs'ta 181, Haziran'da 984, Temmuz'da 1098, Ağustos'ta 939, Eylül'de 628 ve toplamda 4 bin 445 adet konut satışı olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Pademiye rağmen ihracatımızı yüzde 600 arttırdık"

Tüm Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen Kastamonu'nun ihracatını yüzde 600 arttırmayı başardığını belirten Başkan Fındıkoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Kastamonu, maden konusunda iddialı bir ilimizdir. Bunun dışında ahşan envari konusunda yine iddialıyız, TÜİK ve TİM'in verdiği verilere göre bu sene ihracat rakamlarında yüzde 600 civarında bir artış olmuştur. Bu artış sebeplerimizden bir tanesi bakır madenlerimizin yoğunluğundan dolayı yüzde 600 şeklinde ihracatımızda artış olmuştur. Aynı zamanda maske konusunda Kastamonu'da bulunan tekstiller olarak maske üretiminde de ihracat yaparak tüm ülkemizdeki ihracat rakamlarında Kastamonu'yu bölgemizde ilk sıralara taşımaktadır. O yüzden Kastamonu için 2020 yılı adeta bir atılım yılı olmuştur. Madencilik bakımından Kastamonu'da mermercilik hızlı bir şekilde devam etmektedir. Dışarıdan gelen yani Çin'den veya yurt dışından gelen firmalar pandemi dolayısıyla Kastamonu'ya ve Türkiye'ye gelemedikleri için hazırda olan mermer sektöründe işletmeler üretimlerini daha da hızlandırarak Türkiye'deki başka arayışlara girmeden bölgemizde mermer tedarikinde kütük ve işlenmemiş mermer olarak devam etmektedir. İnşallah bundan sonrası içinde ihracatımız bizler içinde memleketimiz içinde hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

"Kastamonu, Türkiye'de sayılı mermer rezervi olan şehirlerden bir tanesi oluyor"

"Mermer sektöründe Kastamonu, Türkiye'de sayılı mermer rezervlerine sahip bir ildir. Bakır madeni konusunda ülkemizdeki en büyük firmalardan ikisi Kastamonu'dadır. Bu firmaların ihracat rakamları Türkiye'deki ortalamasına bakıldığı zaman ciddi manada ihracatları vardır. Kastamonu'da da bu ihracat rakamlarının yüzde 600 seviyelerine kadar artmasının sebeplerinden bir tanesi de Bakır madenindeki ihracatların artmasıdır. Bunun dışında Ahşap envari olarak ciddi manada bir ilerleme kaydettik. Bununla ilgili olarak şehrimizde iki tane büyük firmamız bulunuyor. Bu firmalarında ihracatları geçtiğimiz dönemlerde ciddi anlamda bu yıl içerisinde artışları vardır. Tekstil konusunda Kastamonu iyi bir yerde bulunuyor. Tekstil'den iyi bir şekilde nemalandığımızı düşünüyorum. Çünkü sektörümüz, maske ve diğer türevi ürünlerde bir atak yaparak yurt dışına ihracatta bulunmuştur. Sağlık konusunda da ülkemizin ciddi manada yatırımları olmuştur. Kastamonu'da, tekstil ürünlerinde maske başta olmak üzere diğer türevi ürünlerinin üretimi yaparak ülkemize destek oluyor."

Fındıkoğlu, Kastamonu'nun geçtiğimiz yıl 96 milyon olan ihracatını bu yılın Ocak-Ekim ayları arasında 221 milyona çıkartarak da büyük bir başarıyı yakaladığını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU