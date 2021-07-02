Kastamonu'daki Horma Kanyonu'nu yılın ilk 6 ayında 50 bin kişi ziyaret etti
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Kastamonu'daki Horma Kanyonu'nu yılın ilk 6 ayında 50 bin kişi ziyaret etti

Kastamonu'daki Horma Kanyonu'nu yılın ilk 6 ayında 50 bin kişi ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nu yılın ilk 6 ayında 50 bin kişi gezdi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nu yılın ilk 6 ayında 50 bin kişi gezdi.

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Horma Kanyonu ile bölgede doğa harikası olarak tanınan Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak bilinen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu Pınarbaşı ilçesi, ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Küre Dağları arasından çıkan Zarı Çayı'nın yüzyıllara uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu, son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, gazetecilere, ilçenin son 2 yılda gerçekleştirilen yatırımlarla kabuğunu kırdığını söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde boş durmadıklarını dile getiren Yaşar, "Özellikle turizm alanlarında altyapı sorunlarını çözmek için büyük çaba sarf ettik. Horma Kanyonu girişine yapılan turizm tesisi ile büyük bir eksikliği daha ortadan kaldırdık. Kademeli normalleşme süreciyle turizmde patlama bekliyoruz." dedi.

Geçen yıl Kovid-19 salgınına rağmen önemli ziyaretçi sayısına ulaştıklarını dile getiren Yaşar, şunları kaydetti:

"Pandemi olmasına rağmen Horma Kanyonu'na 120 bin biletli ziyaretçi gelmişti. 2021 yılının ilk altı ayında ise 50 bin biletli ziyaretçi kanyonu gezdi. Kademeli normalleşme süreciyle bu sayının katlanarak artmasını bekliyoruz. Pınarbaşı, vadettikleri ile sadece Kastamonu'nun değil, Batı Karadeniz'in turizmde parlayan yıldızı olmaya adaydır. Biz de bu potansiyeli önce ilçemiz, sonra ilimiz için katma değere dönüştürmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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