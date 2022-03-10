Kastamonu'daki göletin yüzeyi ilkbaharda hala buzla kaplı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'daki göletin yüzeyi ilkbaharda hala buzla kaplı

AA - Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:
Kastamonu'daki göletin yüzeyi ilkbaharda hala buzla kaplı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki sulama göletinin yüzeyi, ilkbaharda da hala buzla kaplı halde bulunuyor.

DEVREKANİ, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki sulama göletinin yüzeyi, ilkbaharda da hala buzla kaplı halde bulunuyor.

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta Beyler Barajı sulama göletinin yüzeyi, ocak ve şubat aylarında etkili olan ve sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının ardından buz tutmuştu.

İlkbahara girilmesine rağmen göletin yüzeyindeki buz hala çözülmedi. Baraj göletinde bulunan balık kafeslerinin üzeri de buzla kaplı bulunuyor.

Güzel görüntünün oluştuğu gölet, drone ile havadan görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, mart ayının 10'una gelinmesine rağmen göletin hala buzla kaplı olduğunu belirterek, "Burası her türlü yaban kuşunun bulunduğu, doğal hayatın yaşandığı çok güzel bir alan. Şu anda üst taraftan pek görünmese de suyun altında bir hayat yaşanıyor. O da buzlar eridiğinde ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Devrekani, Kastamonu, Hisarcık, Ocak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title