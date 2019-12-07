Kastamonu'daki "göçmen kaçakçılığı" operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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Kastamonu'daki "göçmen kaçakçılığı" operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kastamonu'da "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

07.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:46
Kastamonu'daki

'da "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kastamonu ekiplerince gözaltına alınan, aralarında İran, ve Irak uyrukluların da bulunduğu zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.K, G.B, F.M. ve M.E.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si savcılıkça ve 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı.

Kastamonu'da 5 Aralık'ta polis ekiplerince Kastamonu-Ankara kara yolunda durdurulan araçta Suriye uyruklu 14 kişi yakalanmış, gözaltına alınan 8 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda 4 kişi daha yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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