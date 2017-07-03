Kastamonu'daki Gaz Sıkışması Sonucu Patlama

Abana ilçesinde 25 Haziran'da gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Abana'da 25 Haziran tarihinde sosyal etkinliklerin yapıldığı bir binada gaz sıkışması dolayısıyla meydana gelen patlamada ağır yaralanan Niyazi Ateş, tedavi gördüğü Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.



Cenazesi yakınları tarafından alınarak Abana ilçesine getirilen Ateş, yarın Elmaçukuru köyünde toprağa verilecek.