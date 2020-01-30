Kastamonu'daki fuhuş operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Kastamonu'daki fuhuş operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

30.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:36
Kastamonu'daki fuhuş operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İnebolu, Abana ve Bozkurt ilçelerinde fuhşa aracılık yaptığı ve yer temin ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametgahında ele geçirilen kurusıkı tabanca ile ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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