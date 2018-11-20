Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 6 eski öğretmenden 2'si hapis cezasına çarptırıldı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmenler Dilek T, Yusuf Y, Murat G, Migdat Y, Metin A. ve Hatice K. ile avukatları katıldı.

Hatice K, savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürdü.



Örgütle bağının olmadığını savunan Hatice K, "Ben vatanını milletini seven idealist bir öğretmenim. Öğrencilerimin de çalışkan olmalarını, vatanını, milletini sevmelerini öğrettim. Bank Asya'ya yeni araba almak için para yatırdım. 4 gün sonra arabayı alınca geri çektim. Talimatla hareket etmedim." dedi.

Murat G. de suçsuz olduğunu iddia ederek, "Çok sevdiğim işimden oldum. Beraat kararı verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Yusuf Y. ile Migdat Y'yi "örgüte yardım" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıklar hakkında beraat kararı verdi.