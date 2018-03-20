Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski öğretmen, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmen Satı Vahdettin Akman ve avukatı katıldı.

Akman, savunmasında örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Tek maaşla geçinen bir aile olduklarını anlatan Akman, " Bank Asya hesabımda çağrı yapıldığı dönemlerde artış olduğu söyleniyor. 2014 yılının Mart ayında çocuğum oldu. Biz yeni bir çocuk olduğunda destek olmak amacıyla altın, para gibi şeyler takılır. Bu bankadan altın günleri yapıldığına dair mesaj geldi. Ben de 2014'ün sonunda emir ya da herhangi bir çağrıyla hareket etmeden altınımı buraya yatırdım. Çağrı'nın 2014'ün Mart ayında yapıldığı söyleniyor. Eğer böyle bir niyetim olsaydı, mart ayında yatırırdım." dedi.

Aktif Eğitim-Sen üyeliğine değinen Akman, "Sendikanın bu örgütle bağını öğrendiğim anda istifa ettim. Benim bu örgütle kesinlikle bir bağım bulunmuyor." diye konuştu.

Savunmanın ardından Cumhuriyet Savcısı, Akman'ın "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla değil, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.