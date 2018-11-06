Kastamonu'daki Fetö/pdy Davası

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan eski Cide müftüsü ile eşinin yargılanmasına başlandı.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski Cide Müftüsü Recep Ali K. ve eşi Emine Gülsüm K. ile avukatları katıldı.

Recep Ali K, duruşmada yaptığı savunmada, 2002 ile 2004 yılları arasında FETÖ ile bağlantılı kurumlarda idarecilik yaptığını söyledi.

Vaiz olarak 2007 yılında Cide ilçesine atandığını belirten Recep Ali K, "Bir dönem Erzurum'da Diyanet'e ait akademide eğitim aldım. Bu dönemde çaya çağırıyorlardı. Davetlerine gittiğimiz de oluyordu. Zaman zaman kurban parası da istediler. Bir iki defa verdim." dedi.

Cide'de vaizlik yaparken ilçe müftülüğüne atandığını anlatan Recep Ali K, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Daha önce kurumlarında çalışmış olmam nedeniyle bunlara karşı sempatim vardı ama 17-25 Aralık'tan sonra sinsi planları ortaya çıkınca, 'dini bir cemaat nasıl böyle bir işe girer?' diye sorgulamaya başladım. Asıl niyetlerini gördüm ve sempatim de ortadan kalktı. Hakkımdaki örgüt adına para topladığım iddiaları kesinlikle doğru değil. Cide'de örgüt faaliyetlerine ya da sohbetlerine katılmadım. Cide'de ne yardım ettim ne de yardım parası topladım. Keşke hiç irtibatım olmasaydı, niyetlerini en başta görebilseydim ama bilemedik. Din adına bizi aldattılar."

Emine Gülsüm K. de suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.