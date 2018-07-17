Kastamonu'daki Fetö/pdy Davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski askeri personelin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski askeri personel Mustafa A, başka bir ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Mustafa A, yaptığı savunmada, örgütle 2013 yılında dershane döneminde tanıştığını öne sürdü.

Dershaneden sonra askeri okula gittiğini belirten Mustafa A, "Mezun olup işe başladıktan sonra önce dershaneden görüşelim diye aradılar. Ben kabul etmedim. Daha sonra farklı sabit hatlardan aramaya başladılar. Tanımadığım insanlar arıyordu ve görüşmek istiyordu. Ben bunları reddettim. Farklı numaralardan aramaların gelmesi üzerine kurtulamayacağımı anlayınca 2015 yılında telefon numaramı değiştirdim." dedi.

Örgütle bağı bulunmadığını iddia eden Mustafa A, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Aralık'a erteledi.