Kastamonu'daki Fetö/pdy Davası

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3'ü tutuklu 8 kişinin yargılanmasına devam edildi.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü kurma veya yönetmek" iddiasıyla yargılanan eski öğretmenler tutuklu sanık Özkan B, Aykut Ç, İsmail Ç. ve tutuksuz sanık Semavat B, Özlem K, Melike Esra Ç. ve Hasan K. ile avukatları katıldı. Rabia Ç. ise duruşmaya katılmadı.

İsmail Ç. savunmasında 20 aydır tutuklu olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.

Suçsuz olduğunu iddia eden sanık İsmail Ç, "50 bin liranın üzerinde borcum var. Çok zorlanıyorum. Terör örgütü üyesi değilim. 40 yaşındayım. Hukukun üstünlüğüne inanıyorum." dedi.

Aykut Ç. de örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürerek, "Eşimin ve çocuğumun bana ihtiyacı var. Eşimi, çocuğumu göremiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklarda savunmalarında suçsuz olduklarını iddia etti.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sağlık sorunları nedeniyle İsmail Ç'nin tahliyesine karar verdi. Heyet duruşmayı 25 Nisan'a erteledi.