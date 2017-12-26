Kastamonu'daki Fetö/pdy Davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan Emine K, tutuksuz sanıklar Nilay T, Aliye Ö. ve Şengül Y. ile avukatları katıldı.



Kastamonu'da doktor olarak çalışırken meslekten ihraç edilen Emine K, duruşmadaki ifadesinde, suçsuz olduğunu söyledi.



Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, telefonunda yüklü olduğundan haberi bulunmadığını iddia eden Emine K, "Eniştemin FETÖ ile ilişkisi var. ByLock'u telefonuma eniştem yüklemiş olabilir. Eniştem ara ara telefonumu istemişti. Daha sonraki görüşmelerimizde eniştem, 'Senin telefonuna ByLock yüklemiştim, senin için sıkıntı oluşturabilir' demişti. Telefonumda birçok program vardı, bunların arasında ByLock olup olmadığının farkında bile değildim." dedi.



Diğer sanıkları ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, Emine K'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı 7 Şubat 2018'e erteledi.